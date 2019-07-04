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Путин назвал невмешательство во внутренние дела других главным отличием РФ от США

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Россия не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств, в том числе ЕС, в этом принципиальное отличие Москвы от Вашингтона и ряда его союзников, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Пиком абсурда стало обвинение России во вмешательстве в американские выборы. Чем всё это закончилось - хорошо известно - "пшиком". И понятны выводы комиссии Мюллера об отсутствии такого сговора - "наскрести" фактов - не удалось, потому что их просто не было в природе", - сказал Путин в интервью газете Corriere della Sera накануне своего визита в Италию.

При это он обратил внимание на то, что санкции, введённые якобы из-за этого вмешательства, продолжают действовать. "Но вот что интересно: санкции, которые были введены против нашей страны под предлогом этих обвинений, до сих пор действуют", - отметил президент.

В этом же ряду, добавил Путин, "поднятая шумиха о российском вмешательстве и в избирательные процессы в Евросоюзе". "Их настойчиво распространяли накануне выборов в Европарламент. Похоже, европейцам заранее пытались "подсказать", что именно "зловредное российское вмешательство" стало причиной низких показателей отдельных политических сил на выборах", - предположил президент РФ.

Основная цель их авторов, отметил Путин, осталась прежней - продолжать "демонизировать" Россию в глазах рядовых европейцев.

"Подчеркну: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела как стран-членов Евросоюза, так и других государств мира. В этом - наше принципиальное отличие от США и ряда их союзников, которые, к примеру, поддержали государственный переворот на Украине в феврале 2014 года", - сказал Путин.

Россия, отметил Путин, заинтересована в восстановлении полноформатного взаимодействия с ЕС, поддержании мира, безопасности и стабильности на общем континенте. "И готовы к конструктивному взаимодействию со всеми политическими силами, которые получили мандат от европейских избирателей", - подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин ЕС США

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