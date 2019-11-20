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Путин назвал Зеленского симпатичным человеком, с которым у него нет отношений

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что у него нет никаких отношений с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но, по его ощущениям, тот стремится к улучшению ситуации на Украине.

На вопрос участников форума "ВТБ капитал "Россия зовет!", какие у него отношения с Зеленским, Путин ответил: "Никакие. Я его не видел никогда, мы с ним незнакомы. Но по телефону разговаривали. Мне кажется, он симпатичный человек и искренний. На мой взгляд, он реально хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе".

Российский лидер при этом не смог уточнить, способен ли президент Украины реально изменить ситуацию на юго-востоке страны.

Лидеры двух стран провели телефонный разговор в июле 2019 года. Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными. Также Путин и Зеленский говорили по телефону в августе и сентябре.

Их личная встреча ожидается на саммите "нормандской четверки", которая запланирована на 9 декабря и должна пройти в Париже.

Владимир Путин Владимир Зеленский

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