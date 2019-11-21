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Госдума отменила ограничения по возрасту для ректоров МГУ и СПбГУ

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении поправку об отмене ограничений для ректоров МГУ и СПбГУ. Поправку летом 2019 года добавили в ранее внесенный законопроект об изменениях в законодательстве об образовании.

Трудовой кодекс разрешает оставаться ректором вуза до 65 лет. Срок пребывания должности можно продлить еще на пять лет по предложению ученого совета. Закон об МГУ и СПбГУ дает президенту России дважды продлевать срок работы ректоров этих университетов по пять лет. Предложенная поправка убирает из закона слово "дважды".

Ректор МГУ Виктор Садовничий родился 3 апреля 1939, ему уже исполнилось 80 лет. Он возглавляет МГУ с 1992 года, последний раз его полномочия продлевались в декабре 2014 года на пять лет, таким образом срок его полномочий заканчивается через месяц, в декабре 2019 года.

Студенты МГУ проводили у здания Госдумы пикеты против принятия этой поправки. Студенты и сотрудники вуза запустили петицию с требованием вернуть выборы ректора.

Ректор СПбГУ Николай Кропачев родился 8 февраля 1959 года, ему исполнилось 60 лет.

МГУ Виктор Садовничий Госдума СПбГУ Владимир Путин

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