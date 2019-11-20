СПбГУ сообщил в полицию об угрозах в адрес студента историка Соколова

Обвиняемый в убийстве аспирантки доцент СПбГУ Олег Соколов в суде Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) обратился в правоохранительные органы в связи с информацией об угрозах, поступающих в адрес студента, обучавшегося у бывшего преподавателя вуза Олега Соколова, обвиняемого в убийстве.

Как следует из отчета с ректорского совещания, опубликованного на сайте СПбГУ, заместителю ректора по безопасности Елене Шарыгиной поступило обращение от студента об угрозах, направленных в его адрес в связи с инцидентом во время открытой лекции доцента Соколова в марте 2018 года.

В материалах уточняется, что заявитель был одним из тех, кто выводил с мероприятия студента Петербургского государственного университета путей сообщения, который, согласно материалам комиссии по этике от 5 марта 2018 года, "по окончании лекции встал и сделал ряд оскорбительных для лектора заявлений". Шарыгина направила соответствующее обращение в правоохранительные органы, говорится в сообщении.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, заявитель, в чей адрес поступают угрозы, является участников реконструкторского движения Соколова. "Ему поступают многочисленные угрозы жестокой физической расправы. Он считает, что угрозы поступают от сторонников Евгения Понасенкова (оппонент Соколова - ИФ). Вуз передал материалы в ГСУ СКР, прокуратуру и ГУ МВД", - сказал собеседник.

Ранее в вузе сообщали, что более года назад после конфликта Соколова с его оппонентом Понасенковым в университет массово стали поступать письма, в которых Соколова требовали уволить за "воровство научных концепций, избиение студентов на лекции, а также покушение на убийство".

Однако по результатам судебного разбирательства было установлено, что Соколов не нарушал требований действующего законодательства в части использования в исследованиях результатов работы третьих лиц.

Бывший преподаватель СПбГУ Соколов обвиняется в убийстве 24-летней сожительницы - аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко (часть 1 статьи 105 УК РФ). Ученый вину признал. По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября из мелкокалиберного обреза. Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в реке Мойка.