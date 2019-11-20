Сенат США принял законопроект по ситуации в Гонконге

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге".

Документ направлен в Палату представителей, которая ранее приняла аналогичный законопроект. Теперь в случае согласования обеими палатами Конгресса текста законопроекта он должен поступить на подпись президенту США Дональду Трампу.

Вслед за первым Сенат принял второй законопроект, вводящий запрет на поставки снаряжения для гонконгской полиции: слезоточивого и перцового газа, резиновых пуль и электрошокеров.

В то же время, как отмечает The Washington Post, Трамп может отказаться подписывать документ, поскольку стремится заключить торговую сделку с Китаем.

В соответствии с сенатским законопроектом, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать Конгрессу, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле с Соединенными Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил после принятия законопроекта: "Мы направили послание председателю Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ): подавление свободы, будь то в Гонконге, на северо-западе Китая или где-либо еще, не останется незамеченным. Вы не можете быть великим лидером, Китай не может быть великой страной, когда вы выступаете против свободы, когда вы так жестоко обращаетесь с людьми в Гонконге - молодыми и старыми - выступающими с протестами".

Протестующие в Гонконге готовятся в среду вновь выйти на улицы и блокировать автомобильные дороги и прервать работу железнодорожного транспорта. Они планируют начать свою акцию в 5:00 утра по местному времени (0:00 мск), чтобы парализовать Гонконг в утренний "час пик".

В последние нескольких дней центром протеста стал Политехнический университет. Полиция арестовала около 400 человек, участвовавших в беспорядках в этом университете. С конца прошлой недели в Гонконге закрыты начальные и средние школы.

В Гонконге с июня продолжаются массовые протесты. Причиной послужило намерение властей города внести изменения в закон об экстрадиции, которые позволили бы высылать в страны, не имеющие соответствующего соглашения с Гонконгом, включая материковый Китай, подозреваемых в совершении преступлений.

В связи с протестами принятие этих поправок было отложено, а затем и вовсе отменено. Однако протестные акции, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, продолжаются с новыми требованиями, в частности введения в административном районе системы прямых выборов руководства.

Протестующие также выступают против жестоких действий полиции, сопровождавших предыдущие протестные акции.