Отделение "Юнармии" открылось в Вашингтоне

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Российское военно-патриотическое движение "Юнармия" открыло отделения в ряде стран, в том числе в США, сообщил начальник главного штаба движения Роман Романенко.

"Наши границы расширились, теперь мы уже имеем юнармейские отряды в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Армении, Южной Осетии, Приднестровье и, более того, в том числе в Соединенных Штатах Америки - в Вашингтоне", - сказал Романенко на пресс-конференции в "Интерфаксе", посвященной подготовке молодежи к защите Отечества.

"Сейчас в наших рядах насчитывается более 590 тысяч мальчишек и девчонок", - отметил он.

По его словам, на текущий момент движение имеет 85 региональных отделений и насчитывает более 19 тыс. отрядов.

Движение "Юнармия" было создано по инициативе министерства обороны РФ в 2015 году.