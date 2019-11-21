СКР завел дело после бегства детей, проживших более 10 лет в "плену" под Челябинском

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после побега троих детей в Усть-Катаве (Челябинская область), мать которых в течение длительного времени не выпускала их из дома, сообщает в четверг пресс-служба управления Следственного комитета РФ (СКР) по региону.

Дело расследуется по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). "Работники социальных служб и органов опеки были обязаны контролировать условия жизни и воспитания детей", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в четверг первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что детей из Усть-Катава, которых мать держала в домашнем "плену", их отец хотел увезти в Москву для участия в ток-шоу, но местные власти не позволили мужчине сделать это.

"Мы в интересах детей эту историю запретили, потому что для них и так все это огромный стресс. Отец на правах законного представителя требовал отдать ему детей, чтобы вывезти в Москву. Хотя девочка младшая вообще болеет, у нее температура", - пояснила чиновница.

Как сообщалось, в частном доме с матерью постоянно проживали 20-летняя и 11-летняя дочери, а также 15-летний сын. За 11 лет они ни разу не выходили за пределы двора, а в начале ноября убежали из дома. Узнав о том, что детей ей пока не вернут, женщина покончила собой, одновременно произошел пожар в доме.

Как объясняла ранее в ноябре Гехт, семье удалось так долго скрывать детей из-за отсутствия системного взаимодействия между разными ведомствами, в частности, между миграционной службой и медиками.