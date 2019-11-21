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Врач, одобрившая новый порядок медосмотра водителей, уволилась

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Директор Национального научного центра наркологии - филиала Центра имени Сербского Татьяна Клименко подала заявление об увольнении по собственному желанию с пятницы, 22 ноября.

Об этом Клименко заявила "Интерфаксу" в четверг. Она добавила, что "не хотела бы комментировать" причины своего ухода.

Ранее в СМИ появилась информация, что Клименко могли вынудить написать заявление об уходе из-за того, что она поддержала новый порядок прохождения осмотра у нарколога при получении водительского удостоверения, который ранее в четверг раскритиковал президент РФ Владимир Путин.

В соцсетях ранее появились многочисленные фотографии объявлений, висящих у кабинетов прохождения медкомиссий на водительское удостоверение, в которых говорится, что с 22 ноября стоимость данной процедуры увеличивается до 5-9 тысяч рублей. Водители, пытаясь успеть получить справку до подорожания, выстроились в длинные очереди у медкомиссий.

Со своей стороны в Минздраве в четверг сообщили, что отложили вступление в силу соответствующего приказа, и тест на наркотики при получении водительского удостоверения сдавать пока будет не нужно. Об этом заявил замглавы ведомства Олег Салагай. По его словам, такое решение министерство приняло "с учетом обеспокоенности граждан". Он отметил, что ведомство дополнительно проанализирует методы медосмотра водителей, чтобы сделать их эффективными и адекватными в плане цены.

Позднее Минздрав России сообщил, что намерен с июля 2020 года начать проводить тестирование на наркотики и алкоголь перед получением водительских прав.

Татьяна Клименко Национальный научный центр наркологии Минздрав

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