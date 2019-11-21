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Обыски прошли в "Т Плюс" в Пензе после падения машины с людьми в яму с кипятком

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Следователи пришли с обысками к собственнику теплосети в Пензе, где два человека на машине угодили в образовавшуюся из-за порывы трубы яму с кипятком и погибли.

На сайте СУ СКР по региону сообщается в четверг, что обыски и выемки документов проходят в помещениях трех предприятий: в филиале "Мордовский" ПАО "Т Плюс"(собственник теплосети), в АО "Т Плюс Теплосеть Пенза", которое занималось обслуживанием и ремонтом этого участка теплотрассы, а также в офисе организации, проводившей экспертизу промышленной безопасности.

По уголовному делу проводятся следственные действия и в других регионах.

Кроме того, по данным СУ СКР, последняя экспертиза участка, где произошла авария, проводилась в 2018 году.

Ведомство отмечает, что трубопровод прокладывался 57 лет назад. "Согласно заключению специалистов, магистральная тепловая сеть соответствует требованиям промышленной безопасности, её эксплуатация возможна на разрешенных параметрах сроком до конца октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, следователи изъяли с места трагедии видео и изучают его.

Как сообщалось, утром 19 ноября на улице Аустрина в Пензе произошел порыв трубы тепломагистрали, вода размыла грунт, обвалился асфальт. Проезжавший рядом легковой автомобиль провалился в образовавшуюся яму с горячей водой, погибли двое мужчин.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Пенза

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