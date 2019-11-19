Бастрыкин взял на контроль дело о гибели мужчин в яме с кипятком в Пензе

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели двоих мужчин в яме с кипятком в Пензе, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Бастрыкин поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами СКР по Пензенской области было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили, что в Пензе на улице Аустрина обвалился грунт на проезжей части, туда упала Lada Largus. Позднее стало известно, что автомобиль провалился в яму с кипятком. Провал грунта произошел из-за прорыва трубы горячего водоснабжения, в этом месте находятся тепловые сети.

Интернет-портал "Пенза-Взгляд" опубликовал видео, которое было снято после падения автомобиля в яму с кипятком.

В МЧС сообщили, что машина провалилась на стоянке у магазина. Из провала ее и погибших людей доставали с помощью крана.