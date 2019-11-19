Поиск

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели мужчин в яме с кипятком в Пензе

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели двоих мужчин в яме с кипятком в Пензе, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Бастрыкин поручил дать принципиальную и объективную оценку произошедшему, установить круг виновных лиц и привлечь их к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами СКР по Пензенской области было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Ранее в областном управлении ГИБДД сообщили, что в Пензе на улице Аустрина обвалился грунт на проезжей части, туда упала Lada Largus. Позднее стало известно, что автомобиль провалился в яму с кипятком. Провал грунта произошел из-за прорыва трубы горячего водоснабжения, в этом месте находятся тепловые сети.

Интернет-портал "Пенза-Взгляд" опубликовал видео, которое было снято после падения автомобиля в яму с кипятком.

В МЧС сообщили, что машина провалилась на стоянке у магазина. Из провала ее и погибших людей доставали с помощью крана.

Новости по теме

Новости

Госдума приняла в I чтении новую версию законопроекта о развитии виноделия в РФ

Законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию внесен в Госдуму

Законопроект о единой минимальной цене на табачную продукцию внесен в Госдуму

Дума одобрила поправку о признании граждан иноагентами

Минюст разъяснил свою позицию по проблеме домашнего насилия в России

Минюст разъяснил свою позицию по проблеме домашнего насилия в России

Минобрнауки предложило защитить обсерватории запретом на строительство

Минобрнауки предложило защитить обсерватории запретом на строительство

Первую в РФ партию электронных паспортов изготовят в первой половине 2020 года

В Татарстане возбудили дело против матери, посадившей ребенка за руль на скорости 130 км/ч

В Татарстане возбудили дело против матери, посадившей ребенка за руль на скорости 130 км/ч

Россия направила дополнительные силы военной полиции на север Сирии

РЖД выберут новую концепцию плацкарта из трех вариантов до конца 2022 года

РЖД выберут новую концепцию плацкарта из трех вариантов до конца 2022 года
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Защита задумалась об убийстве Соколовым аспирантки из-за фазы Луны

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');