В Пензе машина провалилась под асфальт, погибли два человека

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Пензе на улице Аустрина произошел провал грунта на проезжей части, туда упала Lada Largus, погибли два человека. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

Прокуратура организовала проверку по факту происшествия на улице Аустрина в Пензе https://t.co/WBPb4AC6yu pic.twitter.com/UFG5MbRPGc — Пенза Взгляд (@penzavzglyad) November 19, 2019

В ведомстве уточняют обстоятельства случившегося.

В МЧС сказали, что машина провалилась на стоянке у магазина. Из провала ее и людей доставали с помощью крана.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в этом месте находятся тепловые сети, и автомобиль провалился в яму с кипятком. На фотографиях с места происшествия видно, что из провала идет пар.

Проверку по факту начала прокуратура, сообщили изданию "Пенза Взгляд" в пресс-службе областного надзорного ведомства.