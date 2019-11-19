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В Пензе машина провалилась под асфальт, погибли два человека

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Пензе на улице Аустрина произошел провал грунта на проезжей части, туда упала Lada Largus, погибли два человека. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

В ведомстве уточняют обстоятельства случившегося.

В МЧС сказали, что машина провалилась на стоянке у магазина. Из провала ее и людей доставали с помощью крана.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что в этом месте находятся тепловые сети, и автомобиль провалился в яму с кипятком. На фотографиях с места происшествия видно, что из провала идет пар.

Проверку по факту начала прокуратура, сообщили изданию "Пенза Взгляд" в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Пенза ГИБДД МЧС

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