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Водитель умер в Казани в очереди за справкой для водительских прав

Водитель умер в Казани в очереди за справкой для водительских прав
Очереди за медицинскими справками для водительских прав в Казани
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Мужчина умер в четверг в нарокологическом диспансере в Казани, стоя в очереди за медсправкой для водительского удостоверения, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах региона.

"Погиб мужчина 1946 года рождения. Пришел проходить медосмотр для получения водительского удостоверения, стало плохо, скончался", - сказал собеседник агентства.

Эту информацию подтвердили в министерстве здравоохранения Татарстана.

"Сегодня в полдень данное трагическое событие произошло в одном из филиалов нашего республиканского наркодиспансера. Мужчина почувствовал ухудшение здоровье, была проведена реанимация силами соседей в очереди, быстро прибыли сотрудники диспансера и продолжили реанимационные мероприятия, подъехала "скорая", но, к сожалению, спасти мужчину не удалось", - сообщил журналистам первый заместитель министра здравоохранения региона Альмир Абашев.

По предварительным данным, мужчина умер от тромбоэмболии легочной артерии, сказал Абашев.

Подорожание справок

Ранее в соцсетях появились многочисленные фотографии объявлений у кабинетов прохождения медкомиссий на водительское удостоверение, в которых говорится, что с 22 ноября стоимость этой процедуры увеличивается до 5-9 тысяч рублей. Водители, пытаясь успеть получить справку до подорожания, выстроились в длинные очереди у медкомиссий.

В РоссииПутин счел чушью медсправки для водителей за 5 тыс. рублей при МРОТ в 11 тыс.Читать подробнее

Президент РФ Владимир Путин в четверг прокомментировал сообщения о росте стоимости медицинских справок для ГАИ, подчеркнув, что отдавать такие деньги неприемлемо для людей, получающих минимальную зарплату в 11 тысяч рублей.

"Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда - МРОТ - 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят... Пять тысяч если нужно отдать за эту справку - ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, все согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое", - сказал Путин.

"Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств - это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы", - подчеркнул глава государства.

Со своей стороны в Минздраве в четверг сообщили, что отложили вступление в силу соответствующего приказа, и тест на наркотики при получении водительского удостоверения сдавать пока будет не нужно.

Казань

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