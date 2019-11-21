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Новая атомная подлодка "Князь Владимир" завершила испытания

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Новейший атомный подводный крейсер "Князь Владимир" завершил государственные испытания и прибыл в Беломорскую военно-морскую базу в городе Северодвинск Архангельской области, сообщил в четверг официальный представитель Северного флота Вадим Серга.

"Корабль успешно провел испытательную торпедную стрельбу по подводной цели в Белом море", - сказал Серга. Он пояснил, что стрельба была выполнена торпедой без боевой части по подводной мишени.

Ранее в ноябре "Князь Владимир" провел успешную испытательную стрельбу торпедой по подводной цели в Белом море. В октябре экипаж подлодки выполнил первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракетой морского базирования "Булава" из акватории Белого моря по полигону "Кура" на Камчатке, а затем - испытательную торпедную стрельбу по надводной цели.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" и принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трёх "Бореев" - подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

Князь Владимир Северный флот Вадим Серга Северодвинск Архангельская область Белое море

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