Новая российская подлодка провела успешную испытательную стрельбу в Белом море

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Новая российская подлодка стратегического назначения "Князь Владимир" провела успешную испытательную стрельбу торпедой по подводной цели в Белом море, сообщили в пятницу в пресс-службе Северного флота России.

"Стрельба была выполнена торпедой без боевой части по подводной мишени", - говорится в сообщении. Испытания были проведены силами Беломорской военно-морской базы Северного флота.

В конце октября "Князь Владимир" выполнил первый испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава" из акватории Белого моря по полигону на Камчатке, а затем испытательную торпедную стрельбу по надводной цели.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" и принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России. От первых трех "Бореев" ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием, заявили представители Северного флота РФ.