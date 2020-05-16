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Подлодка "Князь Владимир" приступила к подводным испытаниям в Белом море

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям в Белом море, сообщили в субботу в пресс-службе Северного флота.

По ее данным, с 12 мая экипаж действовал в надводном положении, проверяя ходовые и маневренные качества корабля.

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Как отметили в пресс-службе, "в ходе испытаний приемо-сдаточная комиссия завода совместно с экипажем проверяет качество устранения ранее выявленных замечаний и работоспособность всех систем и механизмов подводной лодки".

Основную часть испытаний, в том числе стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" "Князь Владимир" прошел в конце 2019 года.

В феврале этого года командующий Северным флотом Александр Моисеев анонсировал скорое поступление "Князя Владимира" в боевой состав.

По данным источника "Интерфакса" подлодка войдет в состав ВМФ в июне.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" построен по усовершенствованному проекту "Борей-А" и принадлежит к четвертому поколению подводных атомоходов, созданных для ВМФ России.

От первых трех "Бореев" (подводных крейсеров "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") "Князь Владимир" отличается меньшей шумностью, более совершенными системами маневрирования и удержания на глубине, а также управления оружием.

Белое море Северный флот Князь Владимир

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