Подлодка "Князь Владимир" приступила к подводным испытаниям в Белом море

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" приступил к подводным испытаниям в Белом море, сообщили в субботу в пресс-службе Северного флота.

По ее данным, с 12 мая экипаж действовал в надводном положении, проверяя ходовые и маневренные качества корабля.

Как отметили в пресс-службе, "в ходе испытаний приемо-сдаточная комиссия завода совместно с экипажем проверяет качество устранения ранее выявленных замечаний и работоспособность всех систем и механизмов подводной лодки".

Основную часть испытаний, в том числе стрельбы межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" "Князь Владимир" прошел в конце 2019 года.

В феврале этого года командующий Северным флотом Александр Моисеев анонсировал скорое поступление "Князя Владимира" в боевой состав.

По данным источника "Интерфакса" подлодка войдет в состав ВМФ в июне.