Полиция начала проверять информацию о потасовке основателя Group-IB с таксистом

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В Москве полиция проверяет жалобы таксиста и 33-летнего москвича о конфликте с использованием газового пистолета "Удар", сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Основатель компании Group-IB Илья Сачков подтвердил, что участвовал в инциденте.

Конфликт произошел 20 ноября у одного из столичных отелей. Сачков заявил в полицию, что он собирался уехать из отеля после встречи, а его служебная машина не могла подъехать ко входу из-за припаркованных там такси.

"Мужчина подошел к водителю одного из них и попросил освободить дорогу. Однако тот повел себя агрессивно и попытался ударить заявителя. Защищаясь, мужчина распылил в сторону таксиста аэрозоль из механического распылителя "Удар", - заявили в управлении.

Сачков через пресс-службу уточнил, что он попросил не перекрывать проезжую часть, и подтвердил, что распылил газ в направлении таксиста.

"На мою повторную просьбу не перегораживать проезд водитель выскочил из машины с угрозами. Поскольку его агрессивное поведение представляло угрозу мне и находившимся рядом прохожим, я попросил успокоиться и уехать, но это его еще больше раздражало. Подошли и другие водители, а первый перешёл к активным действиям - он толкнул меня и замахнулся кулаком",- приводят слова Сачкова в пресс-службе Group-IB.

После этого к конфликтующим подошел полицейский, и Сачков с таксистом написали заявления друг на друга. Он отметил, что действия напавших представляли угрозу его жизни и здоровью.

Group-IB — одна из крупнейших киберкриминалистических компаний России. В частности, она проводила расследование накруток в голосовании за дочь Алсу в телешоу "Голос. Дети".