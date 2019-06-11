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Group-IB нашла еще больше накруток в пользу дочеру Алсу на шоу "Голос. Дети"

Group-IB нашла еще больше накруток в пользу дочеру Алсу на шоу "Голос. Дети"
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Group-IB, проверявшая итоги голосования на шоу "Голос. Дети", выявила больше 40 тысяч голосов ботов, отданных за дочь певицы Алсу Микеллу Абрамову, об этом говорится в финальном отчете компании.

Эксперты обнаружили в общей сложности около 9,5 тысяч номеров, участвовавших в накрутке голосов. Суммарно с них поступило больше 41 тысячи голосов за Абрамову, выступавшую под номером 07. Звонки шли в основном из Башкирии.

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Внимание экспертов привлек резкий старт голосования за дочь Алсу. С самого начала ее выступления в финале (всего в него вышло девять конкурсантов) за нее стало поступать до 300 звонков и СМС в секунду. У соперников этот показатель в среднем достигал 110 голосов в секунду.

В суперфинале ситуация повторилась: за участника 07 отдавали по 250 голосов в секунду, за ее соперников - по 170 и 100.

Отдельно эксперты изучили голосование абонентов, отдавших за своих фаворитов по 20 и более голосов. Распределение таких голосов выходит за рамки статистической погрешности: у участника 07 таких абонентов было больше двух тысяч. В итоге за Абрамову в среднем было отдано почти 8 голосов с одного телефона, тогда как среднее значение у остальных участников - около 1,5, а среднее значение за все сезоны шоу "Голос" в России, включая взрослые и детский проекты, составляет 1,33.

В итоге участник 07 лидировал по количеству голосов, однако уступил по числу проголосовавших за него уникальных номеров исполнителю, занявшему второе место: в два раза в финале и почти в шесть раз в суперфинале.

Эксперты также проанализировали СМС-трафик по каждому суперфиналисту и выяснили, что у всех, кроме Абрамовой, основная доля голосов приходится на тех, кто отправил по одному СМС, 12% и 14% - по два, 7% и 8% - по три. У участника 07 распределение идет фактически в обратном порядке: с номеров, отправивших по 20 СМС, поступило 70% всех голосов.

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В финале активнее всего голосовали Москва (71 тыс.), Башкирия (35 тыс.), Петербург (29 тыс.), Курская область (12 тыс.), Татарстан (7 тыс.), Краснодарский край, Ростовская и Ульяновская область (по 6 тыс. голосов), а также Воронеж и Самара (по 4 тыс. голосов).

При этом в распределении по регионам видны отклонения в процентном соотношении голосов, отданных за участника 07. Особенно ярко это выражено в Башкирии - 97%, Курске - 96% и Ульяновской области - 95%.

"Специалисты Group-IB провели независимое техническое исследование, и его результаты не предназначены для того, чтобы делать обвинительные выводы в сторону кого-либо из участников проекта "Голос.Дети". Group-IB категорически против использования данных из отчета для оценки этической стороны вопроса или обвинений, направленных на детей или их родителей", - заявили в пресс-службе.

Скандал на конкурсе

Финал шоу "Голос.Дети" был показан Первым каналом 26 апреля. По итогам СМС-голосования зрителей победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, получившая 55,5% голосов. Позднее пресс-служба телеканала сообщила о проверке результатов голосования из-за аномальных показателей: разрыв между победителем и вторым призером составил 80 тыс. голосов.

Телеканал привлек к расследованию компанию Group-IB, специализирующуюся на предотвращении кибератак и проведении сложных цифровых расследований. Опубликованные 16 мая первые результаты расследования Group-IB показали, что во время голосования в финале "Голос.Дети" происходили массовые накрутки голосов с помощью ботов в пользу участника номер 07, под которым выступала дочь певицы Алсу.

Всего, по данным Group-IB, в накрутке участвовали порядка 300 телефонных номеров, с которых было отправлено более 8 тысяч СМС; телефонные номера принадлежали одному оператору, использовался один тариф, на момент проверки использованные номера были недоступны.

В связи с этим Первый канал аннулировал итоги финала. Также он объявил, что 24 мая покажет спецвыпуск "Голос.Дети" с участием всех финалистов. Абрамова не приняла в нем участие.

Group-IB Голос. Дети Микелла Абрамова

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