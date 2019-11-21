Женщину, бросившую сына в московском нацпарке, отправили на лечение

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Женщину, оставившую своего сына в заповеднике "Лосиный остров", признали нуждающейся в принудительном лечении.

Как сообщила представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова, согласно выводам экспертизы, женщина не осознавала опасность своих действий.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины по статьям "Покушение на убийство совершенное с особой жестокостью в отношении малолетнего" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением".

Малолетнего ребенка нашли на территории заповедника "Лосиный остров" 18 февраля. Там его накануне вечером оставила мать. Ребенок находился один в лесу продолжительный период ночью при минусовой температуре.