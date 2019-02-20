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Следствие попросит арестовать мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове"

Есть обновление от 12:32

Заведено дело о покушении на убийство; на месте, где нашли мальчика, обнаружен мешок и скотч

Следствие попросит арестовать мать ребенка, потерявшегося в "Лосином острове"
Фото: ТАСС, Кристина Бражникова

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - В среду суд изберет меру пресечения матери ребенка, которого в понедельник нашли на заправке рядом с парком "Лосиный остров" с пакетом на голове, сообщает в среду Главное следственное управление СК по Москве.

Уголовное дело заведено по статье о покушении на убийство, сообщает СК.

Ведомство напоминает, что утром 18 февраля женщина обратилась в полицию с заявлением об исчезновении шестилетнего сына. С ее слов, накануне вечером она ехала с ребенком на машине мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе мальчика сделала остановку. Оказавшись в парке, ребенок убежал и не вернулся.

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"Однако женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время и минусовую температуру пытался найти выход из лесного массива", - отмечает СК.

Утром мальчика нашли "небезразличные автолюбители". Они рассказали следователям, что на ребенке был мешок со скотчем, который позже обнаружили на месте происшествия. В мешке оказалась детская варежка.

В машине матери следователи обнаружили три рулона скотча, карманный нож, фрагменты волос с поверхности детского кресла, а также один след руки с пластиковой бутылки. По всем этим объектам назначена экспертиза.

По сообщению СК, версия событий, которую ребенок рассказал нашедшим его людям, противоречит рассказу его матери.

Теги: Лосиный Остров, Москва

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