В Лосином острове нашли ребенка, который якобы убежал туда ночью от матери

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Малолетний ребенок, который пропал в национальном парке Лосиный остров, был найден, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"В настоящее время в следственные органы доставлена мама ребенка. Следователи проводят допрос с целью установления истинных обстоятельств произошедшего", - сказала Иванова "Интерфаксу".

Около 5:35 понедельника в правоохранительные органы обратилась 33-летняя женщина с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения.

"Из заявления следовало, что вечером 17 февраля женщина ехала в машине с ребенком мимо заповедника Лосиный остров и по просьбе последнего заехала туда. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся", - сказала Иванова.

Она отметила, что в ходе поисковых работ мальчик был обнаружен на автозаправочной станции, где его заметили взрослые.

Ребенка осматривают врачи и психологи, сказала представитель следствия, добавив, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.