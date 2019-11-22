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В Кремле были шокированы видеозаписью о расправе в Сирии

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле шокированы опубликованной в СМИ видеозаписью, на которой утверждается, что бойцы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" жестоко убивают сирийского военнослужащего; он не исключил, что следственные органы могут провести расследование.

"Действительно, они (СМИ) опубликовали шокирующие фотографии. Сегодня удалось ознакомиться. Это действительно шокирующая информация", - сказал Песков в пятницу журналистам.

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"Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делаются, всякие попытки идентифицировать людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам", - подчеркнул Песков.

Отвечая на уточняющий вопрос о необходимости расследования следственными органами РФ этих видеозаписей, Песков сказал: "Если они посчитают необходимым, то они это сделают".

Видео казни, совершенной якобы в июне 2017 года, было размещено на сайте "Новой газеты". Журналисты установили личность одного из участников расправы. "Такой человек нашелся среди известных нам документально подтвержденных наемников группы "Вагнер", - утверждала "Новая газета".

Со ссылкой на арабскую прессу издание сообщило, что жертвой расправы стал дезертировавший сириец, а местом казни названо месторождение Шаир в сирийской провинции Хомс.

Дмитрий Песков Сирия ЧВК Вагнер

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