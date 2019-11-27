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"Новая газета" направила в СКР сведения о предполагаемом участнике казни в Сирии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Новая газета" представила генпрокурору Юрию Чайке, председателю Следственного комитета РФ (СКР) Александру Бастрыкину и в администрацию президента дополнительную информацию в связи с опубликованным видео казни в Сирии.

"Сегодня мы отправили в дополнение к своим запросам об информации в Генпрокуратуру на имя Чайки, в Следственный комитет на имя Бастрыкина и в администрацию президента письма, к которым приложили скан паспорта одного из тех людей, который предположительно принимал участие в этом садистском избиении", - сказал зам главного редактора издания Сергей Соколов журналистам в среду.

По его словам, таким образом редакция "Новой" "пытается облегчить работу" правоохранительным органам, которые после публикации материала с видео казни в Сирии вопреки ожиданиям редакции так и не связались ни с главредом Дмитрием Муратовым, ни с ним, ни с автором материала Денисом Коротковым.

"Нам есть, что дополнительно сказать правоохранительным органам, но нам бы хотелось, чтобы они возбудили хотя бы доследственную проверку по факту произошедшего", - сказал замглавного редактора "Новой".

Шокирующее видео из Сирии

Видео казни, совершенной якобы в июне 2017 года, было размещено на сайте "Новой газеты" 20 ноября. В ходе расследования журналисты полагают, что установили личность одного из участников расправы. "Такой человек нашелся среди известных нам документально подтвержденных наемников группы "Вагнер", - утверждала "Новая газета".

Со ссылкой на арабскую прессу издание сообщило, что жертвой расправы стал дезертировавший сириец, а местом казни названо месторождение Шаир в сирийской провинции Хомс.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что проверкой возможной причастности россиян к казни в Сирии должен заниматься СКР. 22 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле шокированы опубликованной в СМИ видеозаписью, он не исключил, что следственные органы могут провести расследование.

"Я не знаю, насколько оправданы выводы, которые делаются, всякие попытки идентифицировать людей. В любом случае могу сказать, что мы не обладаем никакой информацией и не имеем никакого отношения к этим лицам", - подчеркнул Песков.

25 ноября на просьбу журналистов прокомментировать новую информацию о том, что предполагаемый участник казни живет в Брянске и занимается патриотическим воспитанием молодежи, Песков сказал: "Специальные службы видят все эти сообщения, анализируют их достоверность. Они принимают самостоятельные решения, и здесь не нужен какой-то особый режим, система работает и отслеживает подобные ситуации".

На уточняющий вопрос, докладывали ли президенту РФ Владимиру Путину об этой ситуации, Песков сказал: "Нет, мне неизвестно об этом".

На просьбу сказать, планирует ли Кремль инициировать расследование, пресс-секретарь сказал: "Это не вопрос Кремля. Я уже об этом говорил и мне к этому нечего добавить".

Сергей Соколов Новая газета СКР Генпрокуратура Дмитрий Муратов Сирия

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