Экс-главу подмосковного Чехова отправили под домашний арест

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Бабушкинский суд Москвы в пятницу отправил под домашний арест экс-главу подмосковного городского округа Чехов Марину Кононову, обвиняемую в мошенничестве, сообщили "Интерфаксу" в суде

Суд учел, что экс-чиновница, находясь на свободе, может скрыться, оказать давление на свидетелей или воспользоваться своими связями, чтобы помешать расследованию. Установленный срок домашнего ареста - один месяц и семь суток, то есть до 29 декабря.

Следствие сообщало, что из-за преступных действий главы городского округа из муниципальной собственности незаконно выбыло здание площадью 330 квадратных метров кадастровой стоимостью более 7,3 млн рублей.

Кононовой предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

СК сообщал, что чиновница дала признательный показания, но в суде стало известно, что она признает вину частично.