Задержание замглавы Росалкогольрегулирования продлили на 72 часа

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы в понедельник вернется к рассмотрению ходатайства следствия об аресте заместителя руководителя Росалкогольрегулирования Ирины Голосной, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями, передал корреспондент "Интерфакса".

"Продлить срок задержания Голосной на 72 часа для представления следствием дополнительных материалов, имеющих значение при разрешении ходатайства об избрании Голосной меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание по рассмотрению ходатайства следствия отложить на 25 ноября в 11:30", - огласил решение судья Сергей Артемов.

По версии следствия, "преступная деятельность Голосной выразилась в даче указаний не непроведение необходимых, согласно регламентам, мероприятий". При этом адвокат чиновницы отметил, что вмененный ей "ущерб выражается в неуплате налогов".

Обвиняемыми по делу также проходят врио главы управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.