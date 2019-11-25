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Суд арестовал замглавы Росалкогольрегулирования

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Судья Пресненского суда Москвы Сергей Артемов арестовал замглавы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную до 20 января. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Она вину не признает, сообщил журналистам ее адвокат Илья Брык.

Чиновницу задержали 21 ноября. Следователь попросил поместить ее под стражу.

Представитель прокуратуры просил ее не арестовывать.

По версии следствия, Голосная поручила подчиненным подготовить заключение об опломбировании оборудования для фиксации и передачи данных об объемах производства в единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) ООО "Альфа-групп". При этом оборудование не соответствовало стандартам. В результате компания не заплатила налоги на 58 млн рублей, утверждает следствие.

По словам адвоката Голосной, после задержания она написала заявление об увольнении.

Ей вменяют три эпизода злоупотребления должностными полномочиями. По ее делу также проходят врио главы управления Росоалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.

Росалкогольрегулирование Ирина Голосная Пресненский суд

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