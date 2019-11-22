Замглавы Росалкогольрегулирования обвинили в трех эпизодах преступления

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Следственный комитет предъявил заместителю руководителя Росалкогольрегулирования Ирине Голосной обвинение в трех эпизодах преступной деятельности.

Ее обвиняют по ч. 3 ст. 35 - ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). "Инкриминируемые ей деяния были совершены в составе группы лиц", - сказала следователь на заседании Пресненского суда Москвы в пятницу, где рассматривается вопрос об аресте Голосной.

Она пояснила, что "по мнению следствия, преступная деятельность Голосной выразилась в даче указаний на непроведение необходимых, согласно регламентам, мероприятий".

При этом прокуратура попросила суд суд продлить срок задержания Голосной на 72 часа для того, чтобы следствие могло представить дополнительные материалы в обоснование своей просьбы об аресте. На вопрос судьи, имеет ли прокуратура позицию по ходатайству следователей, представитель надзорного ведомства ответил отрицательно.

По словам следователя, обвиняемыми по делу также проходят врио главы управления Росоалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.

Адвокат обвиняемой, в свою очередь, отметил, что "вмененный его подзащитной ущерб выражается в неуплате налогов".

О задержании Голосной и ее коллег стало известно накануне.

Голосная была назначена заместителем руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка в январе этого года. С сентября 2017 года она возглавляла управление Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу, до этого несколько лет была заместителем руководителя этого управления. Ранее, в 2002-2011 годах, работала во ФГУП "Росспиртпром".