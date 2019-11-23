Российские военные подтвердили схождения с орбиты спутника "Космос-2422"

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Главный центр разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск ВКС России подтвердил факт схождения с орбиты спутника "Космос-2422", сообщает в субботу Минобороны РФ.

Как отметили в министерстве, по данным центра, схождение с орбиты фрагментов космического объекта произошло в 01:15 по Москве 23 ноября над акваторией Тихого океана.

Уточняется, что фрагменты аппарата сгорели в плотных слоях атмосферы.

В Минобороны напомнили, что спутник "Космос-2422" был запущен 21 июля 2006 года с космодрома Плесецк. Данный аппарат выработал свой ресурс, отметили военные.