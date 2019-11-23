Что произошло за день: суббота, 23 ноября

Возвращение старообрядцев в Россию, поставки SSJ-100 в Турцию и первое место фигруистки Алены Косторной на этапе Гран-при в Японии

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Путин обсудил с митрополитом Корнилием возвращение старообрядцев в Россию. Епископ Русской православной старообрядческой церкви рассказал, что за последние два - три года переселено 130 старообрядческих семей.

- Российский военный спутник "Космос-2422" сошел с орбиты, выработав свой ресурс. Это произошло над акваторией Тихого океана, фрагменты аппарата сгорели в плотных слоях атмосферы.

- Россия и Турция обсуждают поставки самолетов SSJ-100 и МС-21, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации. Оба воздушных судна показали в Стамбуле на авиасалоне в сентябре.

- Президент России призвал единоросов самостоятельно реагировать на проблемы в регионах, а не ждать, пока они всплывут на "прямой линии". Он отметил, что именно члены "Единой России" должны первыми их видеть на местах, "если чиновники не видят, терзать их, трясти, добиваться решения".

- Российская фигуристка Алена Косторная заняла первое место на этапе Гран-при в Японии и вышла в финал серии. Второй стала японка Рика Кихира, тройку лидеров замкнула россиянка Алина Загитова.

- В Москве до конца 2022 года запланировали построить около 2,8 млн кв. м жилья по программе реновации. По данным столичных властей, на это уже заложено необходимое финансирование.