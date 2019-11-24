Ликвидирован пожар на газопроводе в Нальчике, приведший к отключению 5,5 тыс. абонентов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Пожар, возникший из-за повреждения газопровода легковым автомобилем в Нальчике, ликвидирован, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР в субботу.

"В 23:17 зафиксирована ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы газовиков по возобновлению газоснабжения запланированы на завтра, и начнутся в 07:00.

Как сообщалось, в 19:30 МСК поступила информация, что в Нальчике по улице Гугова при ДТП произошло повреждение газопровода, в результате чего возник пожар. Горело строение на частной территории. К 21:59 пожар локализован на площади 200 кв.м.

Погибших и пострадавших нет.

В результате происшествия отключено газоснабжение сел Хасанья и Белая Речка (пригороды Нальчика), а также по улицам Атажукина, Московская и Ватутина. Всего под отключение попали 5,500 тыс. абонентов.

В тушении пожара участвовали 54 человека и 14 единиц техники.

В свою очередь, информированный источник сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что возгорание произошло после того, как легковой автомобиль врезался в газовую трубу на углу улиц Гугова и Тлостанова.