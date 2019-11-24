Госпитализированный после ДТП мэр Тулуна покинул больницу

Машина мэра Тулуна Юрия Кариха после аварии Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мэр города Тулуна Иркутской области Юрий Карих, госпитализированный после дорожной аварии, выписался из больницы.

"Спасибо. Все хорошо", - сказал Карих в беседе с корреспондентом агентства "Интерфакс".

Как сообщалось, вечером в субботу мэр Тулуна Юрий Карих попал в ДТП в Черемховском районе, погибла его жена. Предварительно, он не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик.

Проведенное медосвидетельствование показало, что Карих был трезв в момент ДТП. После происшествия его госпитализировали, он сам обратился в больницу. Состояние его здоровья врачи оценивали как средней степени тяжести.

52-летний Карих руководит Тулуном с 2010 года. Этим летом Тулун пережил две волны мощного наводнения.