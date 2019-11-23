Мэр иркутского города Тулун попал в ДТП, погибла его жена

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Мэр пострадавшего от летнего наводнения города Тулуна в Иркутской области Юрий Карих попал вечером в субботу в дорожную аварию, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника агентства, Карих в больнице, его жена погибла.

Как сказал источник, ДТП произошло в Черемховском районе. Карих не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик.

В пресс-службе министерства здравоохранения региона агентству сказали, что мэр Тулуна отказался от госпитализации.

Минувшим летом Иркутская область пережила две волны масштабного наводнения. Сильнее всего пострадали города Тулун и Нижнеудинск, Тулунский район.