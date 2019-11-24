Мэр Тулуна госпитализирован после ДТП, в котором погибла его супруга

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Мэр Тулуна Юрий Карих, попавший вечером в субботу в дорожную аварию, госпитализирован в Черемховскую городскую больницу № 1, сообщили "Интерфаксу" министерстве здравоохранения региона.

"Он сам обратился в больницу. Состояние средней степени тяжести", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу в Черемховском районе мэр Тулуна Юрий Карих попал в дорожную аварию, погибла его жена.

Предварительно, Карих не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик.

Следователи ведут доследственную проверку по факту ДТП.