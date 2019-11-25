Правительство утвердило повышение утильсбора на машины с 2020 года

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили с 2020 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

"Больше всего ставки вырастут в сегменте легковых автомобилей - в среднем на 110,7%. При этом машины с двигателем до 1 л пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 л - больше (рост на 145%) (в последнюю категорию попадают внедорожники и премиальные седаны)", - сообщает издание.

Утилизационный сбор на самый массовый сегмент машин - с двигателем 1-2 л - увеличивается почти на 112,4%. Автомобили этого сегмента широко производятся в России.

Как пояснили газете в аппарате вице-премьера Дмитрия Козака, повышение утильсбора - это реакция на снижение таможенных ставок для сохранения общего уровня тарифной защиты.

По словам источника "Коммерсанта", минимальная возможная стоимость машин из-за падения спроса уже достигнута, запаса нет, и из-за увеличения утильсбора всем придется повысить цены.

"В проекте бюджета на 2020 год уже учтена индексация сбора: рост поступлений оценивается в 150,2 млрд рублей в 2020 году и в 48 млрд рублей в 2021 году. С импорта машин в 2020 году намерены собрать 77,3 млрд рублей", - уточняет издание.

Цены с 1 января поднялись бы и без утильсбора из-за традиционного обновления модельного ряда и других объективных факторов, однако рост утильсбора окажет дополнительное влияние.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее обещал, что доля утильсбора в стоимости машин все равно не превысит 1,5-2%.

Увеличение утильсбора может привести к повышенному росту спроса на автомобили в конце 2019 года, отмечает "Коммерсантъ".