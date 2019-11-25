Мантуров заверил, что господдержка компенсирует повышение утильсбора в цене автомобиля

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Меры господдержки позволят не допустить роста цен на автомобили российского производства после повышения ставок утильсбора с 2020 года, существенного удорожания импортной техники также не ожидается, заверяют в Минпромторге РФ.

"Роста цен на автомобили российского производства не ожидается, так как в отношении российских производителей действуют меры государственной поддержки. В части импортируемых автомобилей необходимо отметить, что доля индексации утилизационного сбора в их стоимости составляет порядка 2-5%. Таким образом, существенного удорожания импортной техники в связи с индексацией ставок утилизационного сбора также не ожидается", - приводит пресс-служба ведомства слова министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

Согласно сообщению министерства, индексация утилизационного сбора "осуществляется в целях развития экологически безопасных технологий по переработке отходов и позволит сбалансировать необходимые расходы на развитие системы утилизации". Там отметили, что конкретный размер индексации зависит от общей ситуации на рынке, а также динамики других налоговых и неналоговых платежей.

Минпромторг уточнил, что по некоторым категориям транспорта индексация не проводится. Например, в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, вне зависимости от объема двигателя, ставка останется на уровне 3,4 тыс. руб. в отношении новых автомобилей и 5,2 тыс. руб. в отношении автомобилей, бывших в употреблении.

Ранее Мантуров уже обещал, что даже с учетом повышения доля утильсбора в стоимости автомобилей останется в пределах 1,5-2%.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году и стал для рынка компенсацией снижения пошлин на ввоз в РФ автомобилей после вступления в ВТО. Изначально сбор платили импортеры, но в 2014 году его распространили и на локализованных производителей, введя для них компенсирующие промышленные субсидии.

Индексация утильсбора проводится уже в третий раз. С начала 2016 года она была проиндексирована на 65%. Вторую индексацию провели весной 2018 года: тогда в среднем сбор был повышен на 15%, а по некоторым позициям рост достиг 90%. После третьей по счету индексации ставки сбора в сегменте легковых автомобилей в среднем вырастут на 111%. При этом машины с двигателем до 1 л рост ставок затронет в меньшей степени меньше (+46%), а с двигателем от 3,5 л (внедорожники и премиальные седаны) - в большей (+145%). Сбор на самый массовый сегмент автомобилей (двигатель 1-2 л) увеличится почти на 112,4%.