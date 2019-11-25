Минобороны РФ получит первый Ту-160М новой постройки в 2021 году

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Первый построенный "с нуля" глубоко модернизированный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М будет передан российскому министерству обороны в 2021 году, сообщил "Интерфаксу" гендиректор "Туполева" Александр Конюхов.

"Уже приступили к строительству партии Ту-160М для министерства обороны. Первая поставка по контракту запланирована на конец 2021 года", - заявил Конюхов.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил в интервью "Интерфаксу", что первый построенный "с нуля" Ту-160М (ранее также назывался Ту-160М2) выйдет на испытания в конце 2020 года.

Министр отметил, что параллельно идет глубокая модернизация строевых "Белых лебедей" в облик Ту-160М - "эта работа будет завершена в заданные военным ведомством сроки". Военные говорили о планах модернизировать все 16 "стратегов", находящихся на вооружении ВКС РФ.

Как сообщалось, на Казанском авиазаводе (филиал "Туполева", входит в ОАК) после десятилетнего перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Отмечалось, что внешне новый самолет не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно вырастут, в том числе, за счет расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полета "стратегов" на 1 тыс. км.

25 января 2018 года был подписан госконтракт между Минобороны РФ и компанией "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М - он предусматривает создание десяти самолетов стоимостью 15 млрд рублей каждый. Ранее в Минобороны РФ говорили о планах заказать 50 таких машин.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").