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Денис Мантуров: строительство первой партии модернизированных "стратегов" Ту-160М уже идёт

Глава Минпромторга рассказал о создании новых стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков, планах улучшения сервиса SSJ-100 и будущем МС-21

Денис Мантуров: строительство первой партии модернизированных "стратегов" Ту-160М уже идёт
Денис Мантуров
Фото: пресс-служба Минпромторга РФ

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Какие шаги предпринимает государство для решения проблем "суперджета", как скоро поднимутся в небо новые "стратеги" и когда Ан-124 "Руслан" станет "российским" рассказал в интервью специальному корреспонденту "Интерфакса" Екатерине Мальцевой глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Денис Валентинович, расскажите, пожалуйста, о планах на МАКС-2019: какие новинки авиапрома мы увидим на статике и в небе, что будет наиболее интересно в деловой программе, кто из иностранных гостей посетит выставку?

— Прежде всего, на салоне состоится мировая премьера российского пассажирского самолёта МС-21-300. Увидеть своими глазами можно будет макет кабины и салона российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолёта CR929, беспилотники и проекты в области сверхзвука. В авиашоу примет участие рекордное количество пилотажных групп – 10, включая четыре - Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Однако, главные изменения ждут деловую часть - салон развивается как бизнес-мероприятие и теперь предлагает десятки конференций и круглых столов, эффективный нетворкинг.

Ожидается ли на МАКСе подписание контрактов по гражданской авиатехнике?

Будет сделан упор на гражданскую вертолётную технику. Сегодня ведутся переговоры со странами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, но не стоит забывать, что большая потребность в новых вертолётах есть и в России. Наш гражданский вертолётный парк один из самых старых в мире – более 70% машин старше 25 лет – это ставит перед промышленностью серьёзную задачу. Работа по обновлению парка будет вестись и на авиасалоне МАКС.

По итогам I полугодия "Гражданские самолёты Сухого", согласно их отчётности, не продали ни одного SSJ-100. С чем вы это связываете? Есть ли тут фактор падения доверия к самолёту после майской трагедии в "Шереметьево"?

– В этом году основные поставки SSJ-100 запланированы ГСС на вторую половину года. Сейчас производитель сосредоточен на подготовку соглашения с "Аэрофлотом".

Что касается майской трагедии в "Шереметьево" - я считаю преждевременным и некорректным делать какие-либо выводы, пока комиссия по расследованию не завершила свою работу. Могу лишь отметить, что согласно предварительному отчёту МАК, самолёт был управляем, системы – радиосвязь, управление, механизация крыла, шасси, двигатели – работали.

Мы продолжаем реализацию программы SSJ-100. Этот продукт остаётся перспективным с точки зрения требований рынка. Сейчас прорабатывается ряд контрактов как с российскими, так и с зарубежными региональными игроками. Имена назвать не могу, это конфиденциальная информация. Но интерес к SSJ-100 есть - это факт.

Тем не менее, действующие эксплуатанты продолжают предъявлять претензии к надёжности самолета. На ваш взгляд, они обоснованы?

— В целом, надёжность "суперджета" – на уровне других региональных машин. Это не значит, что нам не нужно ничего делать – конструкция постоянно дорабатывается. Государство с прошлого года оказывает поддержку производителю в этой части – компенсирует часть затрат на доработку уже летающего парка.

Гражданское авиастроение – наверно, самая сложная отрасль промышленности, доводка конструкции самолёта, её совершенствование – это непрерывный процесс.

Отдельный пласт проблем с эксплуатацией SSJ-100 связан с обеспечением их запчастями, как они решаются?

— Да, этот вопрос стоит достаточно остро. Мы провели анализ и выявили, что для бесперебойного обеспечения всех эксплуатантов запчастями потребуется увеличить размер обменного пула агрегатов для ремонта более чем в три раза в течение ближайших трёх лет.

До начала этого года были также проблемы с оборотным фондом двигателей, но совместными усилиями удалось выправить ситуацию.

В целом, какие рассматриваются способы повышения налёта SSJ-100? Правда, что среди них механизм Тotal care: все виды ТОиР передаются на аутсорсинг ОАК и ГСС, при этом авиакомпания платит им за услуги только ставку лётного часа?

— Очевидно, что нужно вообще менять концепт продукта авиапрома, переходить на сервисную модель бизнеса. Выводить на рынок не самолёт как изделие, а сервис по предоставлению самолёта под расписание. Об этом свидетельствует и последняя международная практика. Например, Boeing и Airbus предоставляют своим заказчикам опцию полной технической эксплуатации самолёта с оплатой этой услуги пропорционально налёту. Более половины всех Boeing 787 поставляются в комплекте с долгосрочными контрактами на полное техсопровождение.

Сейчас такая схема прорабатывается и в ОАК. При заключении контракта между эксплуатантом и производителем все риски и ответственность за обеспечение исправными воздушными судами под расписание переходят к производителю. В этом случае авиакомпания может сосредоточиться на своих ключевых задачах - организации лётной работы, сервиса, развитии маршрутной сети. А все технические вопросы, в том числе по техобслуживанию планера, агрегатов и двигателей, доработке конструкции самолёта, оперативному планированию и расстановке судов под рейс берёт на себя производитель.

Дальнейшее развитие идеи полного техсопровождения - это "мокрый лизинг" (ACMI). Провайдер предоставляет заказчику самолёт, обеспечивает его техническую эксплуатацию, предоставляет лётные и кабинные экипажи, страхует риски. Такая форма привлекательна для эксплуатанта как инструмент развития маршрутной сети и плюс помогает осваивать новый тип самолёта, тем самым снижая потребные инвестиции. Для авиапроизводителя ACMI — это ключ к выходу на новые рынки с новым продуктом.

Хотелось бы обсудить перспективы ещё одного отечественного лайнера – МС-21. Для него уже найден "якорный" заказчик за рубежом?

— Вы знаете, что российские компании заказали 175 самолётов МС-21-300, по ним уже получены авансовые платежи. Конечно, к этому самолёту есть интерес и со стороны зарубежных игроков. Мы рассчитываем, что продвижение на экспорт активизируется после получения сертификата EASA и первых результатов эксплуатации российскими перевозчиками.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил, что к ОАК могут присоединить "Вертолёты России". Как думаете, будет ли в этом синергия? Ведутся ли переговоры с миноритариями "Вертолётов" об этом – ведь нужно их согласие?

— Сейчас говорить об этом рано, идёт процесс оценки активов ОАК, продолжается финансовый аудит. Эта работа продлится, ориентировочно, до конца года. Только потом будут приниматься конкретные управленческие решения.

Недавно Минобороны РФ заключило контракт на 76 истребителей пятого поколения Су-57 - когда начнётся серийное производство этих самолётов и поставки военным?

— Подготовка к серийному производству Су-57 на КнААЗ в Комсомольске-на-Амуре велась на протяжении нескольких лет. В настоящий момент эта работа завершена. Можно с уверенностью сказать, что мощности завода позволяют обеспечить выполнение контракта с Минобороны.

При выполнении контракта на 76 Су-57 производство Су-35 останется на том же уровне?

— Разумеется, в рамках действующей госпрограммы вооружения до 2027 года поставки Су-35 предусмотрены.

Уже сформирован окончательный облик нового стратегического ракетоносца-бомбардировщика ПАК ДА? Когда начнётся строительство первого опытного образца?

— Да, Минобороны утвердило все технические требования. Работы по созданию ПАК ДА в установленные сроки развернуты в "Туполеве" и на предприятиях кооперации. От дальнейших подробностей воздержусь.

А как продвигается создание модернизированной версии "Белого лебедя" - Ту-160М?

— В конце 2020 года в рамках госконтракта по заказу Минпромторга России состоится выкатка первого построенного с нуля самолёта Ту-160М. Параллельно идёт строительство первой партии серийных самолётов по контракту с Минобороны (на 10 машин - ИФ). Кроме того, ведётся глубокая модернизация строевых Ту-160 - эта работа будет завершена в заданные военным ведомством сроки.

Аналогичный вопрос и по Ту-95МСМ - каковы сроки создания новой версии стратегического ракетоносца?

— В этом году состоятся выкатка первого глубоко модернизированного самолёта Ту-95МСМ и начало его испытаний. Параллельно готовится к заключению опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-95МС.

Когда завершатся заводские испытания Ту-22М3М и начнутся поставки Минобороны?

– Первая опытная машина уже проходит заводские лётные испытания, к концу года к ней присоединится вторая. В третьем квартале 2020 года самолёты будут предъявлены военным на государственные совместные испытания (ГСИ). Аналогично программе Ту-95 параллельно прорабатывается опережающий контракт с Минобороны на глубокую модернизацию строевых Ту-22М3.

Есть ли планы разработать новый дальний противолодочный самолёт, который в перспективе заменит Ту-142 и Ил-38?

— Минобороны недавно поставило задачу разработчикам подготовить предложения по созданию нового патрульного самолёта на базе имеющихся образцов. В этом году, полагаю, принципиальный выбор будет сделан.

А пока планируется модернизировать Ту-142 для морской авиации ВМФ?

— Вопрос глубокой модернизации Ту-142 в настоящее время прорабатывается на основе опыта модернизации самолётов Ту-95МС.

В годовом отчёте "Ильюшина" за 2018 год сообщалось о заключении контракта на опытно-конструкторские работы по сверхтяжёлому военно-транспортному самолёту (СТВТС) на замену украинскому Ан-124 "Руслан" — как идут эти работы?

— КБ "Ильюшин" по заказу Минпромторга России с 2017 года ведёт разработку глубоко модернизированного сверхтяжёлого военно-транспортного самолёта Ан-124-100М. Модернизации подвергаются бортовое радиоэлектронное оборудование, общесамолётные системы. Реализация этих мероприятий позволит уже в ближайшее время считать самолёт Ан-124 "российским". Защита технического проекта по модернизированному самолёту назначена на 4 квартал 2019 года, работы ведутся в соответствии с планами.

Что касается перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации (ПАК ВТА) на замену Ан-124 "Руслан", то на данный момент "Ильюшин" ведёт научно-исследовательскую работу (НИР) по выбору облика ПАК ВТА. Защита аванпроекта назначена на 2020 год.

Принято ли решение по среднему транспортнику (СВТС) — это будет Ил-276 или Ту-330?

– Разработка среднего военно-транспортного самолета также проводится по заказу Минпромторга России. При формировании тактико-технического задания мы исходили из того, что на этапе эскизного проектирования конструкторам ОАК необходимо с участием различных конструкторских школ проработать максимальное количество альтернативных вариантов СВТС, удовлетворяющих требованиям ТТЗ.

В настоящее время действительно рассматриваются два варианта СВТС, построенных на базе разработок, предлагаемых "Ил" и "Туполев". В ближайшее время комиссия заказчика, сформированная из представителей научных центров авиационной отрасли, предприятий промышленности, Минпромторга и Минобороны России начнёт свою работу с целью формирования рационального облика СВТС с учётом потребностей государственной и гражданской авиации.

Сколько времени потребуется на доработку лёгкого транспортника Ил-112В до требований тактико-технического задания Минобороны?

— Разработчик уже приступил к запланированным мероприятиям по достижению требуемых тактико-технических характеристик Ил-112В. Мы рассчитываем, что их реализация позволит получить предварительное заключение о выпуске установочной партии, и в 2022 году первые самолёты уже поступят в опытную эксплуатацию.

Когда может начаться разработка скоростного боевого вертолёта (СБВ) для Минобороны РФ?

— Напомню, что холдинг "Вертолёты России" и министерство обороны в 2017 году заключили контракт на проведение научно-исследовательской работы "Скорость". Эта НИР была успешно завершена, все её результаты приняты заказчиком. В данный момент идёт формирование технического задания на выполнение следующего этапа научно-исследовательской работы, который может начаться уже в 2020 году.

Денис Мантуров

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