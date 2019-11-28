Поиск

В РФ передали на испытания первый глубоко модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Завершена глубокая модернизация первого строевого стратегического самолёта Ту-160М, он передан на испытания, сообщил "Интерфаксу" источник в оборонно-промышленном комплексе.

Стратегический ракетоносец-бомбардировщик был передан на испытания в четверг. Наземные и летные испытания нового самолета пройдут на площадке Казанского авиационного завода имени Горбунова (филиал "Туполева"), рассказал собеседник агентства.

По его словам, самолет сначала испытают на земле, а затем в воздухе. Первый Ту-160М был создан в рамках программы глубокой модернизации строевых самолетов Ту-160, которая должна существенно увеличить общую эффективность военной авиации, пояснил источник.

25 ноября глава "Туполева" Александр Конюхов сообщил "Интерфаксу", что первый построенный "с нуля" Ту-160М будет передан Минобороны РФ в конце 2021 года. Ранее он говорил, что первый строевой самолёт, прошедший глубокую модернизацию в облик Ту-160М, планируется передать военным в 2022 году.

Военные заявляли о планах модернизировать все 16 "стратегов" Ту-160, находящихся на вооружении ВКС РФ.

Как сообщалось, на Казанском авиазаводе после 10-летнего перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Отмечалось, что внешне новый самолёт не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счёт расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полёта "стратегов" на 1 тыс. км.

25 января 2018 года был подписан госконтракт между Минобороны РФ и компанией "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М - он предусматривает создание 10 самолётов стоимостью 15 млрд рублей каждый. Ранее в Минобороны РФ заявляли о планах заказать 50 таких машин.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

Ту-160М Казанский авиационный завод имени Горбунова

Новости по теме

Новости

Главу Минздрава Ростовской области задержали по делу о превышении полномочий

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Защита Соколова заявила, что у него нет судимости за гибель человека в 1981 году

Защита Соколова заявила, что у него нет судимости за гибель человека в 1981 году

Еще одного погибшего обнаружили на месте взрыва в пивоварне Пятигорска

Еще одного погибшего обнаружили на месте взрыва в пивоварне Пятигорска

Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества

Матвиенко назвала сокращение населения главным вызовом России

Матвиенко назвала сокращение населения главным вызовом России

Большой театр отложил премьеру оперы "Гостиный двор"

Путин призвал петербуржца не зацикливаться на теме Украины

Путин призвал петербуржца не зацикливаться на теме Украины

ОАЭ для запуска разведспутника предпочли российскую ракету европейской

Что произошло за день: среда, 27 ноября

Борьба с иноагентами

Деятели культуры попросили Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах

Деятели культуры попросили Путина не подписывать закон о физлицах-иноагентах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');