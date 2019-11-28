В РФ передали на испытания первый глубоко модернизированный бомбардировщик Ту-160М

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Завершена глубокая модернизация первого строевого стратегического самолёта Ту-160М, он передан на испытания, сообщил "Интерфаксу" источник в оборонно-промышленном комплексе.

Стратегический ракетоносец-бомбардировщик был передан на испытания в четверг. Наземные и летные испытания нового самолета пройдут на площадке Казанского авиационного завода имени Горбунова (филиал "Туполева"), рассказал собеседник агентства.

По его словам, самолет сначала испытают на земле, а затем в воздухе. Первый Ту-160М был создан в рамках программы глубокой модернизации строевых самолетов Ту-160, которая должна существенно увеличить общую эффективность военной авиации, пояснил источник.

25 ноября глава "Туполева" Александр Конюхов сообщил "Интерфаксу", что первый построенный "с нуля" Ту-160М будет передан Минобороны РФ в конце 2021 года. Ранее он говорил, что первый строевой самолёт, прошедший глубокую модернизацию в облик Ту-160М, планируется передать военным в 2022 году.

Военные заявляли о планах модернизировать все 16 "стратегов" Ту-160, находящихся на вооружении ВКС РФ.

Как сообщалось, на Казанском авиазаводе после 10-летнего перерыва восстанавливается производство стратегических ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-160, являющихся воздушным компонентом ядерной триады.

Отмечалось, что внешне новый самолёт не будет отличаться от базового Ту-160, но при этом его боевые возможности существенно увеличатся, в том числе за счёт расширения спектра вооружения. Кроме того, для этой машины делают новую серию двигателей НК-32, которые позволят увеличить дальность полёта "стратегов" на 1 тыс. км.

25 января 2018 года был подписан госконтракт между Минобороны РФ и компанией "Туполев" на поставку первой партии "стратегов" Ту-160М - он предусматривает создание 10 самолётов стоимостью 15 млрд рублей каждый. Ранее в Минобороны РФ заявляли о планах заказать 50 таких машин.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").