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В Думу внесут законопроект, обязывающий росгвардейцев представляться

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму в понедельник представят на рассмотрение законопроект, обязывающий часть сотрудников Росгвардии, работающих во вневедомственной охране и подразделениях лицензионно-разрешительной работы, представляться гражданам, при этом бойцам спецподразделений Росгвардии этого делать не придется, сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".

В издании пояснили, что работающие во вневедомственной охране сотрудники Росгвардии, как и их коллеги из МВД, являются полицейскими, несут дежурство на улицах, могут пресекать преступления и проверять документы у прохожих, но при этом имеют право не показывать удостоверение, не объяснять свои действия гражданам, на которых они направлены, и не разъяснять им их права.

По словам одного из авторов законопроекта, зампреда комитета Госдумыпо безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна, уже поступали жалобы на то, что росгвардейцы в форме полицейских отказывались представляться и объяснять гражданам свои действия, ссылаясь на пробел в законе. "Перед гражданином предстает некто в форме, и человек не может понять, действительно ли перед ним представитель власти или аферист, купивший мундир в Военторге", - сказал депутат.

При этом военнослужащие Росгвардии не будут обязаны представляться и показывать гражданам удостоверения, которых у большинства росгвардейцев просто нет. То, что бойцы СОБРа и ОМОНа Росгвардии сохранят инкогнито, продиктовано требованиями безопасности, так как они участвуют в спецмероприятиях и ведут борьбу с терроризмом, отмечает газета.

Хинштейн считает, что изменения могут быть приняты одновременно с введением в Росгвардии идентификационных жетонов с номерами, что, по мнению депутата, позволит вычислять конкретных сотрудников, если возникнут сомнения в законности их действий.

Депутат добавил, что предложенные поправки никак не связаны с недавними протестными акциями в Москве. По словам депутата, их обсуждали еще несколько лет назад, когда он был советником директора Росгвардии Виктора Золотова.

Законопроект уже согласован с Росгвардией и получил положительный отзыв в государственно-правовом управлении президента России, отметил Хинштейн.

Росгвардия Госдума Александр Хинштейн

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