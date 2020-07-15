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Росгвардейцам разрешат не представляться при срочном пресечении правонарушений

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Сотрудникам Росгвардии разрешат не представляться гражданам в ситуации незамедлительного пресечения преступления или административного нарушения, а также при преследовании совершивших их лиц.

Данная поправка была внесена ко второму чтению законопроекта (№ 843907-7) "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" и одобрена Госдумой в среду.

Законопроект, обязывающий сотрудников Росгвардии представляться гражданам и предъявлять служебное удостоверение, был подготовлен членами думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, и в первом чтении принят Госдумой в марте.

Документ предусматривает, что после представления и предъявления гражданину служебного удостоверения, сотрудник Росгвардии должен сообщить "причину и цель обращения, а в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъяснить ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности".

Документ также предусматривает, что требование представляться не распространяется на сотрудников спецподразделений Росгвардии - ОМОНА и СОБРа, - которые участвуют в мероприятиях по противодействию терроризму, что объясняется соображениями их личной безопасности.

В пояснительной записке к законопроекту разработчики указали, что предлагаемая редакция статьи 4 закона "О войсках национальной гвардии РФ" редакция уточняет "содержание принципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина, а также порядок его применения в деятельности войск национальной гвардии", которые в действующей редакции закона "не реализованы в должной мере".

Существующие в настоящее время нормы законов не предусматривают для сотрудников Росгвардии необходимости представляться при выполнении ими служебных полномочий.

Росгвардия Госдума

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