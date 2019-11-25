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Число отравившихся газом в Нижегородской области выросло до 44

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Число пострадавших от отравления газом в Нижегородской области увеличилось до 44 человек, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

Там уточнили, что в Вадскую ЦРБ доставлены 44 человека, из них 43 ребенка и один взрослый. Все пострадавшие госпитализированы из Вадской средней общеобразовательной школы, предположительно, с отравлением бытовым газом".

Между тем, СУ СК по региону уточняет, что, по предварительной информации, на газораспределительной станции произошел выброс примеси для определения запаха газа.

В Единой диспетчерской службе Вадского района Нижегородской области "Интерфаксу" пояснили, что "на газораспределительной станции произошёл выброс одоранта (вещество, используемое в качестве примеси к газу для придания ему запаха - ИФ)".

На сайте Вадской средней школы отмечается, что в здании школы обучаются ученики с 5 по 11 класс. Занятия приостановлены.

Нижегородская область

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