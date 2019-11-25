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Все отравившиеся газом в Нижегородской области отпущены из больницы

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Медики отпустили всех учеников средней школы села Вад Нижегородской области, отравившихся газом, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области со ссылкой на Минздрав региона.

Угрозы их жизни и здоровью нет.

В свою очередь прокуратура области начала проверку по факту отравления школьников.

Местные СМИ со ссылкой на учеников школы сообщают, что на территории учебного заведения "проводились газосварочные работы, но что-то пошло не так".

Ранее сообщалось о 44 пострадавших: 43 детях и одном взрослом.

По данным СКР РФ по Нижегородской области, причиной отравления школьников мог стать выброс примеси для определения запаха газа на газораспределительной станции в селе Вад.

Нижегородская область

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