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Около 30 школьников отравились газом под Нижним Новгородом

Около 30 школьников отравились газом под Нижним Новгородом
Фото: Vostock-photo

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Почти три десятка детей пострадали из-за выброса примесей газа рядом со школой в Нижегородской области, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По словам собеседника, инцидент произошел рядом с районной школой в селе Вад из-за выброса на газораспределительной станции. В результате пострадали дети и учителя. "Всего в больницу доставлено 32 человека, большинство из них - 29 человек - школьники", - сказал источник.

Треть пострадавших находится в состоянии средней тяжести. "Состояние остальных оценивается как легкой тяжести, проводится осмотр", - добавил собеседник агентства.

Нижегородская область

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