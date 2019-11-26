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В Севастополе осужден мужчина за 18 лет издевательств над женой и детьми

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - В Севастополе Гагаринский суд приговорил местного жителя к 15 годам колонии строгого режима. Установлено, что он с 2000 года бил жену и трех дочерей, а с 2011 года начал посягать на половую неприкосновенность девочек. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд и следствие установили, что жена и дети находились от подсудимого в материальной и личной зависимости, были измучены регулярным насилием, испытывали постоянный страх и не могли сопротивляться. Чтобы укрепить у них чувство беззащитности, он часто сам провоцировал бытовые конфликты. В результате старшая и средняя его дочери получили стрессовые расстройства с затяжной депрессией.

По данным суда, мужчина бил домочадцев руками, ногами и попадавшимися под руку предметами, а иногда кидал их, попадая им в голову. Он избивал беременную жену.

С 2011 года он начал совершать развратные действия в отношении дочерей, в том числе устраивал "осмотры" старших на глазах у младшей.

многодетный отец стал совершать преступления против половой неприкосновенности дочерей. С целью удовлетворения своих половых потребностей подсудимый совершал развратные действия в отношении дочерей, в том числе и "осматривая" старших девочек на глазах у младшей.

Измученные домашним насилием женщина и дети не способны были оказать сопротивление и защититься, испытывали постоянный страх перед подсудимым, находясь от него в материальной и личной зависимости.

В суде мужчина заявил, что был всего лишь требовательным семьянином и не так часто применял насилие к домочадцам. Вину в избиении беременной жены и в развратных действиях с дочерьми он не признал. "Осмотры" девочек он проводил из беспокойства за их нормальное развитие.

Суд признал его виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в истязании несовершеннолетних и беременной женщины и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум малолетним.

До того, как его приговор вступит в законную силу, он останется под стражей.

Суд также лишил его права в течение 15 лет работать в учреждениях, связанных с воспитанием и образованием детей.

Севастополь Гагаринский суд

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