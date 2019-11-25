В СК проверят сообщения о школьницах, избивших сверстницу ради денег

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Сургуте следователи проверят сообщения СМИ о том, что 15-летнюю школьницу избили две сверстницы, которые вымогали у нее деньги. Об этом сообщило управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

В СК также проверят сообщения о том, что подростки дважды приходили к этой девочке домой и продолжали требовать денег.

Об издевательствах над школьницей ранее сообщило агентство "К-Информ". По его сведениям, группа девочек-подростков дважды избила эту школьницу - в туалете ТЦ "Сити-Молл" и в подъезде одного из общежитий, снимая это на видео и выкладывая в интернет. На записях они бьют девочку по лицу, заставляют извиняться, угрожают и бьют ногами по голове.

Мать потерпевшей сказала журналистам, что подростки дважды приходили к ним домой глубокой ночью и стучали в дверь, требуя вернуть им долг или отдать iPhone вместо денег. После второго визита подозреваемых задержали полицейские, добавила она. Она пожаловалась на происходящее в полицию и в городской департамент образования. Она опасается новых нападений.

По данным СТВ, к нападениям могут быть причастны ученицы трех разных школ.

В администрации Сургута создали комиссию, которая окажет психологическую помощь всем участникам конфликта, сообщила СИА-ПРЕСС замглавы города Анна Томазова