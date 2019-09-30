Полиция возбудила дело об избиении школьника за отказ есть камни

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - В Кузбассе полиция возбудила административное дело после проверки сообщений СМИ о том, что в Осинниках 13-летний подросток заставлял девятилетнего школьника есть камни, а за отказ избил. Все это снималось на видео. Дело возбудили по ст. 6.1.1 КоАП (побои), сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кемеровской области.

Материалы проверки передадут в комиссию по делам несовершеннолетних. 13-летнего виновника конфликта и его сверстника, который снимал происходящее на видео, могут поставить на профилактический учет в полиции, сказал представитель управления.

По данным полиции, пострадавший обратился в больницу с травмами лица. Проверку проводила инспектор по делам несовершеннолетних.

Региональные СМИ сообщили об инциденте 27 и 28 сентября, когда видеозапись избиения разошлась в соцсетях. Подросток бил младшего школьника кулаками по голове и лицу, тот пытался закрыться руками, а потом упал.

Директор городской школы № 3 Галина Дунина заявила в интервью "Вести-Кузбасс", что все трое детей гуляли вместе, решили таким образом развлечься и все это произошло не на территории школы. Замдиректора школы по воспитательной работе Елена Шарифуллина сказала что дети, с их собственных слов, просто играли и разговаривали.