СКР заинтересовало видео, на котором несовершеннолетняя поджигает бороду бездомному

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Доследственная проверка начата в Кировском районе Ленинградской области из-за информации об издевательствах 16-летней девушки над бездомным мужчиной, сообщает в четверг пресс-служба управления СКР по региону.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой несовершеннолетняя поджигала бороду пожилому бездомному мужчине. Ролик был опубликован в инстаграме девушки. По информации в СМИ, она видео позиционирует себя как блогер.

Следователи дадут этому случаю правовую оценку, при наличии оснований может быть возбуждено уголовное дело. Также СКР оценит деятельность органов системы профилактики.