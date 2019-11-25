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Ущерб по делу замглавы Росалкогольрегулирования оценили в 58 млн рублей

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ущерб по делу замглавы Росалкогольрегулирования Ирины Голосной следствие оценивает в 58 млн рублей, заявил в Пресненском суде представитель следствия. Суд выбирает для чиновницы меру пресечения.

Следствие попросило поместить ее под стражу. Прокурор попросил ее не арестовывать.

О задержании Голосной стало известно 21 ноября. Следствие вменило ей три эпизода злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия. По версии следствия, она давала указания не проводить мероприятия, необходимые по регламентам, и в результате ООО "Альфа-групп" не заплатило налоги на 58 млн рублей.

Обвиняемыми по делу также проходят врио главы управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу Сергей Пальцев и начальник отдела по контролю за соблюдением лицензионных условий и требований в сфере производства алкоголя Борис Астахов.

Росалкогольрегулирование Ирина Голосная Пресненский суд

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