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После выборов аудитория "Разговора с Александром Бегловым" сократилась вчетверо

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Аудитория вечерней телепередачи "Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым" на телеканале 78 в ноябре составила 4800 человек, сообщили в исследовательской компании Mediascope.

Программа выходит в эфир с апреля 2019 года. Ее показывают по четвергам в 22:00. Лучший рейтинг показал ее второй выпуск 18 апреля - 0,6% при охвате аудитории в 2% или 27 200 человек. Тогда Беглов был еще врио губернатра региона.

Последний выпуск перед выборами 5 сентября собрал аудиторию в 20 700 зрителей при рейтинге 0,5%.

В октябре передача в эфир не выходила.

Выпуск 7 ноября посмотрели 4 800 телезрителей при рейтинге 0,1% и доле охвата аудитории 0,3%.

Mediascope - официальный телеизмеритель в России.

Беглов в сентябре 2019 года выиграл губернаторские выборы, набрав 64,45% при явке в 30,06%. За кандидата от "Справедливой России" Надежду Тихонову проголосовали 16,84% (191 993 голоса), за выдвиженца от "Гражданской платформы" Михаила Амосова - 16,01% (182 603 голоса). 30,7 тысячи бюллетеней оказались недействительными.

Петербург Александр Беглов телеканал 78 Mediascope

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