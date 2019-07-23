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Социологи сообщили о готовности 40% петербуржцев проголосовать за Беглова

Респондентам предлагали выбор из готового списка известных горожан, в том числе не участвующих в выб

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Около 40% петербуржцев готовы проголосовать на губернаторских выборах за врио главы региона Александра Беглова, его антирейтинг при этом составляет 14%. Таковы результаты опроса, который провели социологи независимого проекта "Открытое мнение. Санкт-Петербург 2019", запущенного в мае 2019 года.

В опросе участвовали около 1500 совершеннолетних горожан. Их опрашивали по телефону или на улице. Их спрашивали, за кого из предложенного списка они проголосовали бы на предстоящих губернаторских выборах. Как рассказала старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич, из списка можно было выбрать нескольких кандидатов, "хоть всех". В список были включены и политики, которые в выборах не участвуют.

40% респондентов допустили, что при определенных условиях могли бы проголосовать за врио губернатора, уточнила Мацкевич. 27% еще не определились, за кого голосовать.

По 9% опрошенных могли бы проголосовать за депутата городского заксобрания Бориса Вишневского, который не прошел муниципальный фильтр, и за депутата Оксану Дмитриеву, которая не выдвигалась.

Допущенный к выборам кандидат от КПРФ Владимир Бортко (кинорежиссер, депутат Госдумы) получил 8% опрошенных, кандидат от "Гражданской платформы" Михаил Амосов - 4%, кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова - 3%.

По словам Мацкевич, антирейтинг у Беглова ниже рейтинга, у Вишневского и Бортко показатели примерно равны. Высокий антирейтинг у бывшего кандидата в губернаторы от ЛДПР Олега Капитанова, спикера заксобрания Вячеслава Макарова, главы "Газпрома" Алексея Миллера и у журналистки и политика Ксении Собчак.

Проект "Открытое мнение. Санкт-Петербург 2019" представили в мае. Его участники сказали тогда, что не собираются выступать против власти, но хотят сделать доступными независимые социологические данные, которые в последнее время власти скрывают от горожан. Социологи обещали составить образ идеального губернатора Петербурга, измерить "мягкий рейтинг" городских политиков и общественных деятелей и проводить опросы о важных для города проблемах, таких, как о возможности передачи Исаакиевского собора церкви. Проводить опросы они собирались на средства, собранные с помощью краудфандинга из расчета по 700 тысяч рублей на опрос полутора тысяч человек.

Петербург Александр Беглов Владимир Бортко Борис Вишневский

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