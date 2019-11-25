Минюст объяснил просьбу приостановить деятельность партии Гудкова

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Минюст подал иск о приостановке деятельности партии "Гражданская инициатива" Дмитрия Гудкова за два неустраненных нарушения, сообщила пресс-служба министерства.

Верховный суд определит, на какой срок деятельность партии будет заморожена, этот срок не может превысить шесть месяцев, объяснили в ведомстве. Минюст попросил остановить ее на три месяца.

В 2018 году Минюст провел плановую проверку документов партии и вынес ей два предупреждения, напомнили в пресс-службе. Партия не устранила нарушения в установленный срок, до 4 октября 2019 года.

Верховный суд рассмотрит этот иск 14 января.

Пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов сказал, что этого иска в "Гражданской инициативе" ждали полгода, с тех пор, как в марте Минюст выдвинул претензии к уставу партии. Он отметил, что этих претензий у ведомств не было, когда Ксению Собчак выдвигали от этой партии в президенты в 2017 году, но они возникли после того, как партию возглавил Гудков.

Формальный председатель партии Андрей Нечаев назвал иск Минюста результатом позиции, "последовательно оппозиционной и критической к власти"

Нечаев создал "Гражданскую инициативу" в 2013 году. В 2017 году Собчак выдвинулась от этой партии на президентские выборы.

В июне 2018 года съезд партии решил переименовать в Партию перемен, а Дмитрия Гудкова избрал председателем. Минюст эти изменения не утвердил, несмотря на проведение трех съездов.

Полномочия Нечаева как председателя партии истекли в 2018 году, полномочия Гудкова в силу не вступили, поскольку Минюст согласен принять все изменения только пакетом, рассказал Обухов. Также замечания ведомства были связаны с регистрацией отдельных членов партии в региональных отделениях не по месту прописки. "Очевидно, что решение о нерегистрации - политическое", - заявил представитель партии. По его мнению, цель решения - помешать партии участвовать в думских выборах.

По словам Обухова, после третьего отказа партия решила больше не проводить съезд, потому что "по неформальным каналам из администрации президента было известно, что пока партии зеленого света не дадут". "За год у нас было три съезда. Это история дорогая, примерно 1,5 млн каждый раз. Мы решили поиграть в газету - если зарегистрируют, это будет сигнал", - объяснил он. "Газету Гудкова" Роскомнадзор также несколько раз отказывался регистрировать. В настоящий момент Обухов продолжает судиться с ведомством.